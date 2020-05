Foligno, bimba trovata morta in una piscina abbandonata – VIDEO

Tragedia a Capodacqua di Foligno: bimba trovata morta in una piscina abbandonata, la vegliavano i suoi cani, il video dei primi soccorsi.

Una tragedia si è consumata nella giornata di ieri a Capodacqua di Foligno, provincia di Perugia. Poco dopo l’ora di pranzo, una bambina di 3 anni è scomparsa dal cortile di casa insieme ai tre cani di famiglia. Per ore le ricerche della piccola sono andate avanti fino al drammatico epilogo. La bimba è infatti stata ritrovata poche ore dopo senza vita in una piscina di un ex agriturismo. A lanciare l’allarme la sua mamma, quindi sul posto sono giunti i militari dell’Arma dei carabinieri di Foligno guidati dal maggiore Alessandro Pericoli Ridolfini.

Bimba trovata morta in una piscina a Foligno: indagini in corso

L’ipotesi più probabile è quella della tragica fatalità, anche se i carabinieri che conducono l’indagine non sembrano lasciare nulla di intentato. Non è chiaro soprattutto come la piccola sia arrivata a quella piscina. Solo nelle prossime ore, dopo che verrà effettuato l’esame autoptico che verrà condotto dal dottor Sergio Scalise Pantuso, della tragedia si avrà maggiore chiarezza. L’autopsia in particolare servirà per capire l’esatta causa del decesso della bambina, che si sarebbe allontanata da casa situata in località Poggiarello, intorno alle 13.30.

Stando alla prima ricostruzione, la mamma ha perso improvvisamente di vista la bimba, che stava giocando in cortile con i tre cani di proprietà, due Labrador e un bastardino di piccola taglia. Con l’ausilio di un elicotterro, dopo molte ore di ricerca, è stata individuata una piccola sagoma in una piscina. Questa si trovava all’interno di una villa abbandonata, che a quanto pare è un ex agriturismo. La piccola sarebbe riuscita ad arrivare alla piscina passando da un buco nella rete di recinzione. Quando i soccorritori l’hanno trovata, al suo fianco c’erano i Labrador di famiglia. Questi sembra abbiano anche cercato di salvarle la vita. Uno dei punti da chiarire è come abbia fatto una bimba di 3 anni a fare un paio di km tra i sentieri per arrivare alla piscina.