Incidente mortale: addio a Federica Diana, aveva 22 anni

Addio a Federica Diana, aveva 22 anni: la giovane è morta in un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte a Giugliano in Campania.

Federica Diana, una ragazza di 22 anni, è morta nel tremendo impatto che si è verificato questa notte, intorno alle 2, a Giugliano in Campania, provincia di Napoli. Lo scontro fatale è avvenuto tra l’auto nella quale viaggiava e un’altra proveniente dal lato opposto. Il frontale ha causato anche tre feriti. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto, dove oltre alla vittima ha avuto la peggio una sua amica, che ha riportato fratture e politraumi. Le sue condizioni destano ora preoccupazione.

Morta Federica Diana: cosa è accaduto, cordoglio per il decesso

Sul posto, per chiarire la dinamica dell’accaduto, ci sono i militari dell’Arma dei Carabinieri. Una delle possibili ipotesi è che a determinare il sinistro possa essere stato l’asfalto reso viscido dalla pioggia caduta nelle scorse ore. L’incidente si è verificato all’angolo tra via degli Innamorati e via I Maggio, nel territorio comunale di Giugliano. Le due amiche della ragazza sono in gravi condizioni, ma comunque non sarebbero in pericolo di vita. Non è grave invece l’altra ferita, che si trovava sul mezzo che proveniva dalla direzione opposta.

Lo schianto mortale ha coinvolto una 600 con a bordo le tre ragazze e una 500 L con alla guida un ragazza. Mentre si provano a chiarire le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità, non è chiaro se la vittima sarà sottoposta a esame autoptico. Nel frattempo, la notizia della morte della ragazza si è diffusa nell’hinterland napoletano e sono molti i messaggi di cordoglio che giungono in questi minuti. Un’altra vita spezzata nella notte dunque, con una famiglia distrutta dal dolore per l’accaduto.

