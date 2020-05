Morto Ezio Bosso, pianista geniale: aveva 48 anni

Dramma nella musica italiana ed internazionale, morto Ezio Bosso, pianista e direttore d’orchestra geniale: aveva 48 anni, il ritratto.

Si è spento a Bologna a soli 48 anni il pianista e direttore d’orchestra Ezio Bosso. Avvicinatosi alla musica all’età di quattro anni, grazie a una prozia pianista e al fratello musicista, era affetto da una malattia neurodegenerativa. Nel settembre 2019 era stato costretto alla cessazione dell’attività di pianista, avendo compromesso l’uso delle mani. Testimone e ambasciatore internazionale dell’Associazione Mozart14, eredità ufficiale dei principi sociali ed educativi del Maestro Claudio Abbado, aveva ottenuto molti riconoscimenti.

Leggi anche –> Cinzia Ricchiuti sconfitta dalla malattia: “Buon viaggio amica prof”

Il ritratto di Ezio Bosso, pianista morto oggi

Dichiarato cittadino onorario di diverse località italiane, per il suo impegno e la sua passione civile, Ezio Bosso ha ricevuto due nomination al David di Donatello. Inoltre, è risultato vincitore del Premio Flaiano d’oro nel 2003 e nel 2005. Nel 2010 ha ricevuto il The Green Room Awards, primo non australiano a vincerlo con la sua prima sinfonia, Oceans. Sulla sua attività aveva raccontato: “La musica ci insegna la cosa più importante che esista: ascoltare. La musica è come la vita, si può fare in un solo modo: insieme”.

Grande il cordoglio nel mondo della musica e della cultura italiana per la prematura scomparsa del pianista, la cui produzione musicale, nonostante la malattia, è sorprendente e immensa. Autore di colonne sonore per cinema e teatro, aveva collaborato tra l’altro con Gabriele Salvatores per le musiche di alcune sue pellicole. “Un pensiero a Ezio Bosso, grande Esempio di vita! Ciao Maestro, salutaci le stelle”, scrivono i Nomadi sul loro profilo Twitter. Grande il cordoglio anche della politica, il senatore Matteo Renzi dedica al pianista queste parole: “Tutte le volte che lo ascoltavo, lo vedevo in tv o leggevo una sua intervista imparavo qualcosa da lui. Riposa in pace, Maestro”.

Leggi anche –> Incidente mortale: addio a Federica Diana, aveva 22 anni