Dwight Howard, annuncio choc: “Devo pensare a mio figlio”

La star dell’Nba Dwight Howard e il lutto straziante della perdita dell’ex compagna, annuncio choc: “Devo pensare a mio figlio”.

La stella del basket Dwight Howard ha sentito la frustrazione di una stagione NBA potenzialmente persa a causa del Coronavirus. Si è anche confrontato col tragico momento di dolore legato alla morte di Kobe Bryant e la figlia di 13 anni, in un incidente in elicottero circa quattro mesi fa. Adesso arriva per lui un altro tragico evento a sconvolgere la sua vita. Melissa Rios, la madre del figlio di 6 anni di Howard, David, è morta il 27 marzo vicino a casa sua a Calabasas, in California. Howard ha detto che la morte non era correlata a COVID-19 e che la ex compagna sarebbe morta per un attacco epilettico.

Morta la mamma del figlio di Dwight Howard

“È estremamente difficile per me cercare di capire come parlare con mio figlio”, ha detto Howard venerdì in una teleconferenza da casa sua. Howard ha detto di aver scritto a Rios un messaggio sul fatto che le avrebbe fatto visita poco prima di sapere della sua morte poco più di due settimane dopo che l’NBA ha interrotto le partite. Ai primi di aprile non ha purtroppo partecipato ai funerali della donna, insieme al figlio, nel Cimitero Cattolico di Nostra Madre Addolorata a Reno, Nevada. Questo perché erano già in vigore le norme di contenimento sul Coronavirus riguardante anche i funerali.

Howard ha cercato di aiutare suo figlio a gestire la morte di sua madre. In quel periodo, il giocatore di Nba ha affermato di essere rimasto a casa sia per la sua sicurezza che per massimizzare il tempo della famiglia. “Ho davvero dovuto provare a spiegarglielo nel miglior modo possibile”, ha detto Howard. Purtroppo, il bambino è molto piccolo e non è in grado di razionalizzare quanto accaduto alla sua mamma. Per tale ragione, il campione della Nba si sta dedicando a ricostruire anche i momenti più belli che il piccolo avrebbe potuto passare con la donna.