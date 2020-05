Martina Medas, morta di incidente: il dolore della gemella Michela

Addio a Martina Medas, morta di incidente in moto, il dolore della gemella Michela: “Se ne è andata anche una parte di me”.

Un dolore straziante quello di Michela, la gemella di Martina Medas, studentessa di Orti di Bonavigo che domenica è morta in un incidente in moto. Nel tragico sinistro è rimasto gravemente ferito anche il fidanzato Francesco Lorenzetti. Nell’impatto, coinvolto un ciclista, che però è già stato dimesso dall’ospedale. “Con Martina se ne è andata anche una parte di me, mi manca tantissimo”, le parole che la gemella dedica a sua sorella. Non riesce a darsi pace, sono cresciute insieme e quel dramma le ha divise per sempre.

Incidente stradale: dolore per la morte di Martina Medas

“Martina era più sorridente, ma stavamo sempre assieme, ci raccontavamo tutto, non potevamo fare a meno l’una dell’altra”, sottolinea ancora Michela. Adesso racconta di dormire anche nel letto della sorella scomparsa: “Così mi sembra di averla vicino a me, di sentire il suo profumo, con me ho anche una felpa di Francesco, il suo fidanzato”, ha affermato ancora accompagnata da Matteo, il fratello ventenne. Uno strazio dunque che ha colpito una famiglia.

Ma anche una tragedia che ha colpito una comunità e il mondo dello sport locale. Martina Medas era stata infatti tesserata in passato con la Griffon Volley. Questo il messaggio della società sportiva: “Martina, rimarrai sempre nei cuori di tutti quanti. Ti ricorderemo come la ragazza sempre gentile e disponibile con gli altri, operosa in palestra e fuori. In questo momento di lutto tutta la società si stringe attorno alla famiglia. In particolar modo a tua sorella Michela, altra ex atleta, e alla mamma Danila dirigente per tanti anni nella nostra società. Rimarrai nei cuori di tutti all’interno della società”.

