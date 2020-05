Alessandro Del Piero ricoverato: ‘Pinturicchio’ in ospedale a Los Angeles

Paura per Alessandro Del Piero, l’ex numero 10 della Juventus e della Nazionale ricoverato: ‘Pinturicchio’ in ospedale a Los Angeles, “fa molto male”.

L’ex numero 10 della Juventus e della Nazionale campione del mondo nel 2006, Alessandro Del Piero, è stato infatti ricoverato a Los Angeles per una forte colica renale. Lo stesso calciatore ha postato una foto dal letto dell’ospedale. Indossa una mascherina chirurgica sul volto e qualcuno si è preoccupato. In realtà il suo ricovero non ha nulla a che vedere con il Coronavirus. ‘Pinturicchio’ scrive: “Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3 millimetri possa fare così male”.

Auguri di pronta guarigione ad Alessandro Del Piero

Tantissimi gli auguri di pronta guarigione per l’ex calciatore, a partire da quelli della sua ex squadra in cui ha militato praticamente dall’inizio della carriera fino a qualche anno fa. “Guarisci in fretta, amico mio” l’augurio di Luis Figo, asso del Portogallo che in Italia ha giocato nell’Inter. Massimo sostegno anche da Max Biaggi, ex campione delle due ruote: “Tutto passa Alex, forza!”.

Alessandro Del Piero ha militato nella Juventus dal 1993 al 2012, giocando 705 partite ufficiali e realizzando 290 gol. Con i bianconeri ha vinto sei scudetti, una Coppa Italia, 4 Supercoppa Italia, una Champions League, una Coppa Intercontinentale e una Supercoppa Europea, ma ha anche attraversato la parentesi della Serie B seguita a Calciopoli. Decine anche i premi a livello individuale. Dopo l’addio ai bianconeri, ha giocato due stagioni col Sidney FC prima di concludere la sua carriera al Delhi Dinamos.

