Bimbo morto col morbo di Kawasaki, la mamma: “Legame con Covid-19”

Il dramma di una famiglia, morto il figlio, un bimbo di 8 mesi affetto da morbo di Kawasaki, la mamma lancia l’allarme: “Legame con Covid-19”.

Una famiglia ha lanciato un appello per la raccolta di fondi in seguito alla morte di un bambino di otto mesi deceduto per una rara malattia infantile che diversi esperti ritengono possa essere collegata a Covid-19. Infatti, Alexander Parsons, di Plymouth, è morto il mese scorso all’ospedale pediatrico di Bristol dopo che gli è stato diagnosticato il morbo di Kawasaki, ha fatto sapere la sua famiglia. La madre di Alexander, Kathryn Rowlands, 29 anni, ha detto al Sunday Mirror di volere che il governo “ascolti il ​​consiglio degli scienziati”.

Il dramma di Alexander: legame tra Covid-19 e Morbo di Kawasaki?

La sindrome di Kawasaki colpisce principalmente i bambini di età inferiore ai cinque anni, con sintomi come temperatura elevata, eruzioni cutanee, gonfiore e shock anafilattico. Gli esperti medici ritengono che fino a 100 bambini nel Regno Unito siano stati colpiti da una condizione simile alla malattia di Kawasaki, che è stata collegata al Coronavirus. Su questa malattia, in ogni caso, sono ancora in corso diversi studi. La Rowlands ha denunciato: “Più genitori saranno nella mia stessa posizione a meno che il governo non inizi a dare ascolto ai consigli degli scienziati e smetta di giocare d’azzardo con la vita delle persone”.

Il segretario alla salute Matt Hancock ha dichiarato il mese scorso che gli esperti stanno studiando la nuova sindrome nei bambini “con grande urgenza”. Ha comunque chiarito che si tratta di una patologia molto rara. La ricerca condotta dall’Imperial College di Londra sta esaminando le caratteristiche di coloro che sono stati ricoverati in ospedale. Le informazioni relative alla malattia sono condivise in tutta la comunità internazionale. Il piccolo Alexander era stato ricoverato ai primi di aprile. Il 25 aprile il decesso del bambino.

