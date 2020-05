Dramma Twilight: l’attore della saga e la fidanzata trovati morti

Un dramma ha sconvolto il cast della saga cinematografica Twilight: l’attore Gregory Tyree Boyce e la fidanzata trovati morti in casa.

Gregory Tyree Boyce, noto per aver interpretato Tyler Crowley nel primo film di “Twilight”, è morto il 13 maggio scorso. Lo conferma il dipartimento di medicina legale della Contea di Clark a Variety. Aveva 30 anni. Boyce e la sua ragazza, la 27enne Natalie Adepoju, sono stati entrambi trovati morti nel loro condominio di Las Vegas. Non si conoscono le cause del duplice decesso, che ha sconvolto il cast della nota saga cinematografica basata sui romanzi di Stephenie Meyer.

La misteriosa morte dell’attore Gregory Tyree Boyce, protagonista di Twilight

Nel primo episodio della saga di “Twilight” del 2008, Boyce ha interpretato il ruolo di Crowley, uno studente della Forks High School che quasi investe Bella (Kristen Stewart) con la sua auto. Quando Edward (Robert Pattinson) riesce a fermare la macchina con la mano, il sospetto che Bella sia un vampiro si solidifica. Lo scorso anno, il giovane attore ha interpretato il ruolo di protagonista in un cortometraggio. Ma stando a sentire la madre Lisa Wayne intendeva lasciare quel mondo e dedicarsi a un’attività di ristoratore.

“Posso dire che mio figlio era il mio cuoco preferito. Stava succedendo qualcosa di eccezionale e quella era la sua passione”, ha scritto la mamma dell’attore in un post su Instagram. Gregory Tyree Boyce aveva compiuto trent’anni a dicembre scorso e aveva lasciato un messaggio: “A un certo punto non pensavo che sarei riuscito a vedere 30 anni. Nel corso degli anni, come tutti gli altri, ho fatto degli errori lungo la strada, ma oggi è uno di quei giorni in cui rifletto solo su quelli grandi. Che fortuna essere vivi”. Secondo la pagina GoFundMe creata dalla sua famiglia, l’attore lascia la figlia di 10 anni, Alaya e la sua fidanzata un figlio piccolo.

