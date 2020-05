Nilufar Addati, paura per l’ex tronista: brutta caduta e lesioni

Paura per l’ex tronista Nilufar Addati: brutta caduta dalla bicicletta mentre faceva un’escursione, escoriazioni e lesioni per lei ma tranquillizza i fan, nulla di grave.

Uno spavento ma nessuna grave conseguenza, a quanto pare, per l’ex tronista di Uomini e Donne, Nilufar Addati, vittima di un incidente mentre si trovava sulla sua bici e faceva un’escursione. La nota influencer, con 1,3 milioni di follower su Instagram, nei giorni scorsi sembra sia caduta dalla sella della sua bici e sia finita per terra. Le conseguenze, in ogni caso, non sono state gravi.

Lo ha spiegato lei stessa intervenendo sui social network: “Buongiorno, io sono sempre con il mio amico foulard. Ho preso un tutore e mi arriva domani, in modo tale che sto più comoda. Ari mi lega i capelli perché io non riesco, perché questo è totalmente fuori uso, mi sono svegliata un paio di volte questa notte per il male. Pulsava un po’ però per il resto tutto ok”.

In precedenza, era stata sempre Nilufar Addati a raccontare di essere caduta e di accusare dolori al polso: “Stanno venendo a casa a farmi una lastra, non muovo il gomito”. Aveva pubblicato un video in cui parlava di aver subito poche escoriazioni: “Verranno a farmi un controllino, più che altro per capire se ho una minifrattura al gomito visto che non riesco a muoverlo”. Successivamente aveva sottolineato che non vi era nessuna frattura: “C’è solamente una lesione ai tessuti molli. Quindi ora mi compro un tutore in modo tale che sto ferma con il gomito. E si risistemerà tutto il prima possibile”.

