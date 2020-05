SuperEnalotto Lotto 10 e Lotto Simbolotto Estrazioni 19 maggio Diretta

SuperEnalotto, Lotto, 10 e Lotto, Simbolotto: le estrazioni di oggi martedì 19 maggio 2020 in diretta sul nostro sito dopo le 20.

Torna l’appuntamento con le principali estrazioni nazionali, a partire dal SuperEnalotto. Il Jackpot del gioco oggi vale 40,5 milioni di euro. Dopo lo stop forzato per il lockdown, dunque, l’ambito montepremi torna a salire. Intanto, al Lotto tradizionale, nell’estrazione di sabato 16 maggio 2020, è stato centrato a Montecosaro, in provincia di Macerata, un terno da oltre 226mila euro, seconda vincita più alta dell’anno. Ora siamo pronti a vedere tutti i numeri di tutte le ruote, con la sestina vincente con numero Jolly e SuperStar. Pronti anche per vedere i 20 numeri del 10 e Lotto, il numero Oro e il Doppio Oro e i 5 simboli di Simbolotto.

Estrazioni del SuperEnalotto, i numeri di oggi martedì 19 maggio 2020

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI: 26 41 51 62 66 85

Numero Jolly 40

SuperStar 31

Estrazioni del Lotto di oggi 19 maggio 2020 ore 20:00

BARI 34 32 33 74 57

CAGLIARI 29 86 69 13 89

FIRENZE 10 22 37 37 42

GENOVA 80 72 62 73 56

MILANO 45 50 49 80 31

NAPOLI 20 1 59 65 83

PALERMO 41 78 25 69 36

ROMA 59 45 55 14 22

TORINO 21 6 65 2 78

VENEZIA 47 70 40 43 81

NAZIONALE 80 48 74 10 9

10 e Lotto: estrazione serale 19 maggio 2020

1 6 10 20 21

22 29 32 33 34

41 45 47 50 59

70 72 78 80 86

Numero Oro 34

Doppio Oro 34 32

I 5 simboli di Simbolotto 19 maggio 2020

Ruota di Milano