Buoni Ikea Truffa WhatsApp: occhio alla bufala online

Truffa via WhatsApp, Buoni Ikea da 250 euro se si compila un questionario: occhio alla bufala online, si tratta di una pericolosa azione di phishing.

Ancora una volta una bufala viaggia su WhatsApp e ancora una volta ha tutto l’aspetto di un’azione di phishing. In queste ore, infatti, a molti è arrivato sul servizio di messaggeria istantanea una finta promozione di questo tipo: “Ikea ha deciso di regalare 1’000 buoni del valore di 250 euro per aiutare la ripresa dei consumi”. Non tutti i falsi buoni Ikea vengono presentati allo stesso modo, ma una volta entrati nel sito il meccanismo risulta poi lo stesso. Si tratta infatti di una pratica molto comune, il phishing, che stavolta sfrutta la pandemia Covid-19.

Bufala online: azione di phishing buoni Ikea WhatsApp

Di fatto, nella più comune truffa informatica, forniamo nostri dati riservati (numero di carta di credito, password di accesso al servizio di home banking, ecc.) a degli sconosciuti, che ovviamente li useranno ad esempio per prosciugarci il conto in banca o per altre azioni illegali e punibili per legge. Peraltro, va prestata massima attenzione: non sempre è possibile recuperare il maltolto, individuando i responsabili.

Stavolta, il messaggio su WhatsApp ci invita a cliccare, con l’allettante offerta di un buono da 250 da spendere da Ikea e una volta dentro ci ritroviamo su un sito simile a quello della multinazionale svedese. Vengono poste poi una serie di domande. Questo sono solitamente create da bot e quindi tradotte in italiano in maniera imperfetta. Una volta giunti alla fine, dopo che ci sono stati chiesti dei dati sensibili, viene chiesto: “Per ricevere il buono, condividi questa promozione con 20 amici / gruppi su WhatsApp”. Cosa facciamo noi? Eseguiamo una semplice operazione e mettiamo a rischio truffa altri nostri amici. Il suggerimento è quello di non girare un messaggio del genere, di non aprirlo e di cancellarlo.

