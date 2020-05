Giuseppe Baldinelli morto: addio al giovane campione di atletica

Morto Giuseppe Baldinelli: addio al giovane campione di atletica deceduto a Osimo, nelle Marche, cordoglio per la tragica scomparsa del ragazzo.

Ucciso da un male incurabile contro il quale stava lottando da qualche mese, si è spento a soli 19 anni Giuseppe Baldinelli, campione regionale juniores dei 400 metri ostacoli nelle Marche nel 2019. Il ragazzo – residente a Osimo, in provincia di Ancona – era tesserato con la Team Atletica Marche ed era considerato una promessa dell’atletica. Una passione, la sua, che condivideva con la sorella Debora, mezzofondista di fama nazionale. Cinque in tutto i fratelli, oltre a lui e Debora ci sono Giuditta, che ha preso i voti ed è diventata suora, poi Sara e Davide, quest’ultimo entrato in seminario.

Addio a Giuseppe Baldinelli: cordoglio per la morte del ragazzo

Giuseppe Baldinelli lascia anche i genitori, Fabio e Marina, che ha consolato fino all’ultimo mantenendo un grande coraggio nella sua gara più difficile. Tanti i messaggi di cordoglio che arrivano per il giovane campione di atletica prematuramente scomparso dagli ex compagni di classe ai nuovi amici conosciuti all’Università di Chieti, dove si era iscritto e che aveva lasciato come quasi tutti dopo il lockdown legato al Coronavirus. Fabiola Dolcini, tecnico e dirigente dell’Atletica Osimo, lo ricorda come “un ragazzo unico, come la sua sensibilità, cresciuto in una famiglia meravigliosa”.

“Era sereno e addirittura ci faceva coraggio. Adesso è sopra di noi, il suo esempio ci aiuterà”, sottolinea Fabiola Dolcini. Un atteggiamento che viene messo in evidenza da quanti hanno conosciuto il coraggio di questo ragazzo nell’affrontare questa difficile prova. Robertais Del Moro, fiduciario tecnico regionale e direttore tecnico della Tam, sottolinea: “Si è sempre distinto per l’enorme disponibilità, l’educazione, l’umiltà e la correttezza. Valori portati avanti anche nell’ultimo periodo, vissuto con estrema compostezza e dignità”. Ci sono poi i tanti messaggi arrivati sui social network dai suoi amici e conoscenti di Osimo: ricordano che bastava una parola di Giuseppe per farli sorridere, per infondere coraggio.

