Strada della Maza: bus contro furgone, bilancio gravissimo

Bus contro furgone, bilancio gravissimo per un drammatico incidente avvenuto sulla strada della Maza: cosa è accaduto.

Uno schianto drammatico si è verificato stamattina poco prima delle 7 sulla strada della Maza, all’altezza di Arco, in provincia di Trento. Un furgone si è scontrato frontalmente contro un bus di linea. Il primo bilancio è gravissimo: a perdere la vita è stato il conducente del furgone, morto sul colpo. Ci sono poi tre feriti, tutti ricoverati in codice rosso presso il vicino ospedale di Arco. Tra loro anche un uomo di 50 anni. I feriti nello schianto sono il conducente del bus di linea e due passeggeri.

Il drammatico incidente sulla strada della Maza: cosa è accaduto

Sul luogo del drammatico incidente – avvenuto a 2 chilometri da Bolognano – sono intervenuti in maniera tempestiva i vigili del fuoco volontari, la Polizia Stradale di Riva del Garda e l’elicottero con l’equipe medica allertato da Centrale Unica Emergenza di Trento. Per l’uomo alla guida del furgone non c’era però già nulla da fare. Lunghissime code in entrambe le direzioni si sono create sulla strada della Maza, che è ancora bloccata in questo momento.

Sul posto la polizia locale, che sta dirigendo il traffico verso Riva del Garda e Torbole. Non si conoscono le generalità dell’uomo deceduto, anche se dalle prime informazioni pare che si tratti di un venditore ambulante, che gestisce un banchetto poco distante dal luogo del dramma in cui ha perso la vita. Inoltre, non è ancora chiara la dinamica dello spaventoso incidente avvenuto in mattinata. La strada della Maza è tristemente nota per incidenti gravissimi avvenuti anche in passato.

