SuperEnalotto, il Sud festeggia: si brinda a Fasano e Corigliano-Rossano

Il Sud festeggia al SuperEnalotto: si brinda a Fasano e Corigliano-Rossano, dove sono stati realizzati un 5 e un 4 Stella, domani Jackpot a 41,3 milioni.

Manca il 6 che continua a crescere e tocca 41,3 milioni di euro, ma intanto al SuperEnalotto si festeggiano grandi vincite. Intanto domani sarà ancora una volta il montepremi più alto d’Europa davanti ai 27 milioni delll’Eurojackpot e ai 17 milioni dell’Euromillions. La dea bendata nella serata di ieri è scesa nel Sud Italia, precisamente in Puglia e Calabria. Qui infatti si festeggiano due belle vincite.

Fasano, un 5 da record al SuperEnalotto

In Puglia, a Fasano, in provincia di Brindisi, qualcuno ha indovinato un fortunato ‘5’ da oltre 132 mila euro, una delle vincite più alte di questo 2020. La giocata è stata effettuata presso il punto vendita “Il Punto” a Via F.lli Rosselli 18. Su sei numeri fortunati, ovvero 26 41 51 62 66 85 Jolly 40 Superstar 31, qualcuno ne ha indovinati così 5 e può davvero esultare. Il numero Jolly era il 40 e il Superstar era il 31.

A proposito di Superstar, chi ha indovinato quattro numeri più il SuperStar ha vinto ben 53.371 euro. La fortunata vincita è stata realizzata a Corigliano-Rossano (CS) presso il punto vendita “Sporting” situato in Via Nazionale. Grazie al premio da 209 milioni centrato a Lodi il 13 agosto 2019, il SuperEnalotto detiene il record di vincita più alta di sempre in Europa. Invece, a gennaio 2020 l’ultimo 6, realizzato ad Arcola nello spezzino e del valore di 67,2 milioni di euro.

