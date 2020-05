Chiara Papini, investita e uccisa: ha un nome il pirata della strada

Ha un nome il pirata della strada che ieri sera ha investito e ucciso la giovane studentessa Chiara Papini, il dramma della morte della ragazza.

Denunciato a piede libero un giovane di 22 anni, di Lecco: si tratta della persona che ieri sera, verso le 22.30, ha investito una ragazza di 19 anni, Chiara Papini. La giovane, studentessa del Badoni, era in compagnia di alcuni amici e stavano attraversando la strada. L’automobilista che l’ha investita in prossimità delle strisce pedonali è immediatamente scappato, spaventato da quanto accaduto. Poco dopo è stato rintracciato. Alle forze dell’ordine avrebbe confermato di essersi allontanato dal luogo dell’incidente per paura.

Il dramma della morte della giovane studentessa Chiara Papini

Nel frattempo, sul posto giungevano un’ambulanza della Croce Rossa di Valmadrera e un’automedica. Chiara Papini veniva trasportata d’urgenza al Manzoni di Lecco Chiara, quindi subito trasferita con l’elicottero all’Ospedale di Varese. Nel corso della notte, si rendeva necessaria una delicata operazione chirurgica: sbalzata per diversi metri sull’asfalto, picchiando la testa, il trauma era molto grave. In mattinata, la notizia della tragica scomparsa.

Il conducente del mezzo che l’ha investita, nella fuga, ha perso la targa, il che ha agevolato le operazioni per rintracciarlo. Sottoposto presso l’ospedale di Lecco agli accertamenti per la verifica di assunzione di alcol e droga, è stato infine denunciato. Il 22enne, S. M. le sue iniziali, avrebbe avuto un tasso alcolemico molto elevato. La città di Lecco intanto piange la morte della giovane studentessa Chiara Papini.

