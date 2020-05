Consulenza SEO per e-commerce: come aumentare vendite e visibilità

Una consulenza SEO efficace mira a migliorare il posizionamento di un sito nelle Serp di Google al fine di favorirne la visibilità e aumentare il suo tasso di conversione. Un sito ben posizionato è un sito capace di intercettare il proprio target di riferimento, convogliarlo nel funnel giusto così da aumentare le vendite, le iscrizioni ad un servizio, o, semplicemente ottenere l’indirizzo email per la lead generation.

Ma se l’obiettivo è sostanzialmente lo stesso, le strade da intraprendere per raggiungerlo sono infinite, o meglio dipendono da tanti fattori e uno dei più importanti è la tipologia di sito.

Tra le diverse tipologie di siti, gli e-commerce rappresentano un discorso a parte, non fosse altro per il fatto che gli obiettivi sono fin da subito chiari e precisi: trasformare il traffico organico in vendite. Ecco perché una consulenza SEO per ecommerce deve adottare tecniche specifiche e appositamente studiata per raggiungere gli obiettivi finali.

Caratteristiche principali di un sito di e-commerce

Prima di vedere nel dettaglio cosa può fare una consulenza SEO per il vostro sito di e-commerce, vediamo le caratteristiche di questa particolare tipologia di sito.

Un ecommerce deve necessariamente possedere i seguenti requisiti:

Struttura semplice

Impostazione seo friendly

Schede di vendita efficaci e accurate

Ottimizzato per la navigazione da mobile.

Quando si parla di struttura semplice dei intende che per completare l’intero processo di vendita non devono essere necessari più di due – massimo tre – clic. Ogni clic in più potrebbe determinare un ripensamento da parte del possibile acquirente.

Il possibile acquirente, inoltre, deve essere convogliato verso il sito grazie ad una buona struttura SEO e deve essere invogliato ad acquistare attraverso schede prodotto accurate e esaustive. La cura dei dettagli è fondamentale per conquistarsi la fiducia dei clienti. Una percentuale sempre maggiore di acquisti online – destinata ad aumentare nel prossimo futuro – viene effettuata da dispositivi mobili, ragione per cui un ecommerce deve essere assolutamente ottimizzato per la navigazione da smartphone e tablet, a meno che non si voglia essere tagliati fuori da una consistente fetta di mercato.

Vantaggi di una consulenza SEO per gli ecommerce

Sono numerosi i vantaggi che può apportare una consulenza SEO mirata ad un e-commerce, sia in termini di visibilità sia in termini di vendite.

Per un sito di vendite on line la visibilità è tutto, mentre per la visibilità la SEO è tutto, ergo per un e-commerce la SEO è tutto e questo essenzialmente per due motivi:

I siti difficilmente navigabili vengono abbandonati subito e quindi addio vendite.

I siti non perfettamente indicizzati sono invisibili e quindi addio vendite.

Una buona consulenza SEO consente di migliorare l’indicizzazione e la visibilità dei siti e pone un forte accento sulla navigabilità, requisiti che come abbiamo visto rappresentano le basi imprescindibili da cui partire. Applicare le regole della SEO tout court però non sarebbe sufficiente per un ecommerce.

Una consulenza SEO per ecommerce efficace consente di :

Gestire senza problemi l’elevato numero di pagine presenti nel sito;

Organizzare i contenuti interni in modo da guidare i potenziali clienti;

Migliorare la struttura dei contenuti

Risolvere eventuali problemi di caricamento delle pagine

Gestione efficace dei link sia interni che esterni

Ma una consulenza SEO per e-commerce non si limita solo ad organizzare contenuti e struttura del sito, ma si occupa anche della gestione e monitoraggio dei dati, dell’analisi del traffico e della brand identity.

In conclusione, per costruire un business online di successo è necessario curare il progetto nei minimi dettagli, avere una strategia editoriale e di web marketing efficace, ma soprattutto avere chiari gli obiettivi da perseguire. Tutto ciò si può ottenere solo affidandosi ad una consulenza SEO per ecommerce su misura per il proprio business.