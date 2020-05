Giuseppina Zappatore morta nell’incendio della sua casa a Leini

Morta nell’incendio della sua casa a Leini, in provincia di Torino, una donna di 64 anni, Maria Giuseppina Zappatore, si salva il fratello Michele.

Un dramma si è consumato questa mattina in provincia di Torino, a Leini. In una villetta di due piani in via don Murialdo, una donna di 64 anni, Maria Giuseppina Zappatore, è morta e suo fratello è rimasto intossicato. Questo a causa del propagarsi di un incendio, che si è scatenato poco dopo le nove del mattino. Quando i vicini hanno notato l’alta colonna di fumo, hanno lanciato l’allarme. Immediatamente si è mossa la macchina dei soccorsi, con l’arrivo sul posto dei Vigili del fuoco.

Leggi anche –> Giuseppe Baldinelli morto: addio al giovane campione di atletica

I pompieri hanno accertato la presenza di due persone in casa, ovvero i fratelli Michele e Maria Giuseppina Zappatore. La donna era già priva di vita nella cucina di casa. Suo fratello, invece, per salvarsi si è lanciato dal balcone, senza riportare alcuna conseguenza. L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e portato all’ospedale San Giovanni Bosco. Qui viene in queste ore sottoposto ad accertamenti per aver inalato i fumi, ma non è grave. Intanto, sul posto i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme.

Sul luogo si sono portati anche i militari dell’Arma dei Carabinieri. Questi sono al lavoro per capire quale sia stata la causa del drammatico incendio. Nei pressi dell’abitazione, è arrivato anche il sindaco di Leini, Renato Pittalis. Secondo quanto risulta, le operazioni di spegnimento dell’incendio sono rese complicate dall’accumulo di oggetti presenti nella villetta dove i due fratelli vivevano. Sul posto, si trovano i pompieri di Torino Stura, Volpiano, Caselle e San Maurizio.

Leggi anche –> Terremoto Macerata: scosse sui Sibillini, epicentro e mappa