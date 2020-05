Matteo Salvini, sms tra magistrati: “Va attaccato, è una m***a” – VIDEO

Sms tra magistrati pubblicati dal quotidiano ‘La Verità’: “Matteo Salvini va attaccato, è una m***a”, lui replica e si rivolge al presidente Mattarella.

“Anche se Salvini ha ragione, adesso dobbiamo attaccarlo” oppure “Viene indagato per non aver permesso l’ingresso a soggetti invasori, siamo indifendibili”, queste alcune intercettazioni tra magistrati lette da Matteo Salvini in un video diffuso sui social. Il leader della Lega ne legge poi un’altra: “Sull’aereo con me, c’è quella m***a di Salvini”. Quindi indica il proprio fascicolo processuale: “Sono accusato di sequestro di persona aggravato e continuato, rischio fino a 15 anni di carcere per aver privato della libertà personale 131 migranti a bordo della nave Gregoretti nel luglio 2019”.

Gli sms tra magistrati e la reazione di Matteo Salvini

Matteo Salvini prosegue: “Io affronto il processo con serenità, con quale serenità potrà esprimersi la giustizia italiana? Il Capo dello Stato ritiene normali i toni e i contenuti fra magistrati? Che dicano tra loro ‘Bisogna attaccarlo anche se ha ragione, gli italiani sono con lui, tutti la pensano come lui ma bisogna attaccarlo ed è una m***a’, questo il risultato. Qualche centinaio di pagine di interrogatori. Io sono tranquillo perché ho difeso l’onore e la sicurezza del mio Paese”.

“Non sono tranquillo da italiano”, sottolinea poi Salvini, chiosando: “Che ci sia qualcuno che amministra la giustizia sostenendo che la legge sia uguale per tutti qualche dubbio me lo faccio venire. Spero che chi di dovere intervenga, ma non per una preoccupazione mia. Io sono pronto a ripetere quello che ho fatto. Sentire però da magistrati che giudicano non solo me, ma anche voi queste parole, non mi fa stare tranquillo”. Quelli indicati da Salvini sono sms tra magistrati pubblicati dal quotidiano ‘la Verità’ oggi in edicola.

