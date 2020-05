Terremoto Macerata: scosse sui Sibillini, epicentro e mappa

Due scosse sui Sibillini nella notte tra mercoledì e giovedì, epicentro e mappa del nuovo terremoto in provincia di Macerata, cosa sapere.

Torna a tremare la terra nel Centro Italia, nella cosiddetta area del cratere: 2 scosse si sono verificate in piena notte in provincia di Macerata. Le scosse, di lieve entità, sono state però percepite nitidamente dalla popolazione. Non ci sono danni, ma è tornata la paura. Si tratta di un territorio che è stato funestato da diversi episodi sismici a partire dal 24 agosto di quattro anni fa, che lo hanno messo in ginocchio provocando centinaia di morti. Sono oltre 70mila le persone residenti entro i 20 km dall’epicentro del sisma di questa notte, oltre 15mila quelli entro i dieci km.

Nuove scosse sui Sibillini: terremoto provincia Macerata, cosa c’è da sapere

Le due scosse hanno avuto epicentro a 3 km a sud ovest di Caldarola, un piccolo comune ai piedi dei Monti Sibillini, in provincia di Macerata. Gli eventi sismici, in rapida successione, si sono verificati poco dopo le 3.10 di questa notte, a un minuto di distanza uno dall’altro. Le scosse hanno avuto magnitudo 2.4 e 2.2 e una profondità rispettivamente di 10 e di 7 km. Come detto, diverse sono le segnalazioni da parte della popolazione, preoccupata per queste nuove scosse.

I comuni più vicini all’epicentro sono tutti in provincia di Macerata: oltre a Caldarola, Cessapalombo, Belforte del Chienti, Serrapetrona, Camporotondo di Fiastrone, San Ginesio, Fiastra e Camerino. I due centri più popolosi della zona, ovvero Tolentino e San Severino Marche, che hanno rispettivamente 20mila e 12mila abitanti, si trovano a 12 km dall’epicentro delle due scosse della notte. Il confine con l’Umbria e Foligno, il centro più popoloso, è a 44 km, il capoluogo Ancona a 61 km.

