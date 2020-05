Coronavirus, Silvio Berlusconi: “Collaboriamo a emergenza, ma in fretta”

Silvio Berlusconi interviene a Mattino 5 sull’emergenza Coronavirus, l’ex premier sottolinea: “Collaboriamo a emergenza, ma bisogna fare in fretta”.

Ospite della trasmissione Mattino 5, poco fa il leader di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha affermato in diretta: “Continuiamo a essere disponibili come opposizione e a collaborare nell’emergenza con questo governo, lo facciamo nell’interesse di tutti e dell’Italia, ma chiediamo che si faccia in fretta”. Per l’ex premier, “ogni giorno che si perde rende la strada verso la ripresa più lunga, più difficile e più dolorosa. Per cambiare il Decreto Liquidità abbiamo presentato 150 emendamenti e siamo riusciti a farne accogliere una quarantina”.

Emergenza Coronavirus, interviene Silvio Berlusconi a Mattino 5

“Innanzitutto bisogna aiutare le aziende, tutte le aziende, grandi o piccole che siano”, ha affermato ancora Berlusconi. Ha chiarito poi: “Questo è nell’interesse del Paese e non solo dei loro proprietari. Quindi sono necessari contributi a fondo perduto, da versare subito. Non possono aspettare un giorno di più, perché rischiano di fallire”. Tra le altre proposte dell’ex premier, la sospensione dei contributi fiscali fino a fine anno, quindi “bisogna versare la cassa integrazione a chi ne ha diritto e finora non l’ha percepita”.

Berlusconi prosegue nelle sue proposte: “Bisogna che si paghino subito i debiti della pubblica amministrazione alle aziende che hanno lavorato per lo Stato e avanzano crediti intorno ai sessanta miliardi di euro”. L’ex premier sottolinea: “Anche se questo governo non ci piace, continuiamo a lavorare in maniera collaborativa”. Infine sulla manifestazione del 2 giugno delle opposizioni: “Siamo una forza politica responsabile. La nostra presenza in piazza sarà simbolica”.

