Marzia guarita dal Coronavirus: “Ho lasciato da soli i miei figli”

L’incredibile storia di Marzia, una mamma di famiglia guarita dal Coronavirus che si racconta a Mattino 5: “Ho lasciato da soli i miei figli”.

Racconta la sua vicenda personale alla trasmissione del mattino di Canale 5, Mattino 5, condotta da Federica Panicucci, Marzia una mamma di famiglia, sposata e con 4 figli. La donna è ora guarita dal Coronavirus, ma come molti altri ha vissuto giorni drammatici: è stata intubata e poi estubata. Ma non solo: anche il marito a un certo punto è finito in ospedale. I figli della donna si sono così ritrovati da soli in casa.

Coronavirus: la storia di Marzia, la mamma guarita

La donna ha anche subito la tracheotomia: la figlia maggiore, Ida, di 18 anni appena, si è dovuta di fatto prendere cura dei fratelli e restare in contatto con l’ospedale, che la teneva aggiornata sulle condizioni dei genitori. Quaranta giorni di ricovero per la donna, ha spiegato sua figlia, poi Marzia e il marito Maurizio tornano entrambi a casa, ma per altri dieci giorni sono in isolamento domiciliare e hanno ancora i sintomi del virus. “Farli andare in ospedale è stata dura, perché c’era una situazione di emergenza”, ha proseguito poi la giovane figlia della donna, che ha affrontato una situazione più ‘grande’ della sua età.

Storie simili ve ne sono molte e diversi sono stati i commenti arrivati via Twitter. Gennaro, ad esempio, ha raccontato la propria esperienza: “Di queste storie ce ne sono a decine. Mia moglie ricoverata d’urgenza alle Molinette di Torino e operata. Due giorni dopo io finisco in ospedale per un improvvisa emorragia, ricoverato e operato d’urgenza al Don Bosco, sempre a Torino. In pratica mia moglie in un ospedale, io in un altro”.

