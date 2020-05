Cassie popstar e attrice di Step Up e Honey 3 ‘presenta’ il figlio

La popstar e attrice di Step Up e Honey 3 Cassandra Elizabeth Ventura, classe 1986, nota come Cassie, ‘presenta’ il figlio su Instagram.

Cassandra Elizabeth Ventura, classe 1986, nota come Cassie, popstar e attrice nata e cresciuta a New London, nel Connecticut, ha condiviso il suo piccolo orgoglio e la sua gioia con il marito Alex, insegnante di fitness. Il primogenito della coppia è venuto al mondo il 6 dicembre da qualche parte nella contea di Los Angeles, secondo quanto riferito da TMZ.

Il figlio di Cassie ha 5 mesi: la sua foto su Instagram

Lo scorso settembre la coppia si è sposata con una cerimonia a Malibu e Cassie ha rivelato su Instagram che il suo vestito era di MARNI X MARNI. Le nozze si sono celebrate pochi mesi dopo che la sua famosa relazione più o meno decennale con Diddy è andata in pezzi. Tra i suoi ospiti più famosi c’è Mark Consuelos, marito di Kelly Ripa, e l’attore neozelandese KJ Apa, entrambi protagonisti di Riverdale, come riporta Vanity Fair.

Durante la sua gravidanza, lo scorso autunno, Cassie ha condiviso candidamente di non voler “perdermi nel diventare una mamma”. Ha spiegato: “Certo, farò di tutto per lei, ma voglio anche rimanere fedele a me stessa. Voglio che cresca guardandomi fare le mie cose”. Ha detto ancora: ‘Voglio che mi veda fare musica, costruire i miei affari, essere una mamma, una moglie, una forza, ed essere ispirata da tutto questo”. Seguitissima su Instagram, ha oltre sette milioni di follower, e oltre che apprezzata artista R&B, Cassie Ventura ha recitato in alcune pellicole come Step Up 2 – La strada per il successo e Honey 3 – Il coraggio di ballare.

