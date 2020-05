Morto l’alligatore di Adolf Hitler: l’annuncio dello zoo di Mosca

Adolf Hitler, morto l’alligatore che sarebbe appartenuto a lui: l’annuncio dello zoo di Mosca, dove il rettile si trovava da decenni ospite.

Un alligatore che una volta sarebbe appartenuto ad Adolf Hitler è morto nello zoo di Mosca. Lo zoo ha detto che il rettile, chiamato Saturno, aveva circa 84 anni quando è morto venerdì. 75 anni dopo la morte del dittatura nazista, dunque, Hitler fa ancora discutere e il mito si mescola alla storia. Saturno nacque nel Mississippi negli Stati Uniti e in seguito fu donato allo zoo di Berlino, da cui fuggì quando fu bombardato nel 1943. Non si conosceva la sua sorte, fino al 1946, quando i soldati britannici lo trovarono e lo consegnarono all’Unione Sovietica.

L’alligatore di Adolf Hitler: tra leggenda e storia

“Quasi immediatamente, è nato il mito secondo cui era presumibilmente nella collezione di Hitler e non nello zoo di Berlino”, ha dichiarato lo zoo di Mosca in una nota. La direzione dello zoo nel comunicato stampa ha quindi aggiunto: “Gli animali non sono coinvolti nella guerra e nella politica ed è assurdo biasimarli per i peccati umani”. Lo zoo di Mosca ha affermato di avere “l’onore” di tenere Saturno per 74 anni e ha cercato di prendersi cura di lui “con la massima cura e attenzione”.

Lo zoo notò che Saturno era un “mangiatore esigente” e aveva un’eccellente memoria di coloro che erano stati i suoi custodi fidati nel corso degli anni. Hitler fu ritratto come un amante degli animali nella propaganda nazista, che spesso presentava il suo amato pastore tedesco Blondi. Molto meno si è sempre saputo dell’esistenza di un alligatore nel giardino della sua abitazione. Anche per tale ragione, in questo caso come in molti altri episodi che riguardano Adolf Hitler e la sua sorte, la storia si mescola alla leggenda e al mito.

