Napoli: morto accoltellato nipote di un boss, aveva 17 anni

Morto accoltellato nipote di un boss, aveva 17 anni: la tragedia è avvenuta a Gragnano, alle porte di Napoli, caccia aperta agli assassini.

Una lite per motivi banali ha avuto un risvolto tragico a Gragnano, nell’hinterland napoletano. Infatti, a causa delle ferite da arma da taglio, è morto N.D., giovanissimo di 17 anni. La tragedia si è verificata in via Vittorio Veneto, nel comune alle porte di Napoli. Il giovane morto nella rissa è il nipote del boss Nicola Carfora, detto o fuoco, ergastolano e attualmente detenuto in regime di carcere duro. Anche per questa ragione, sull’episodio è stata allertata anche la Direzione distrettuale antimafia. La Procura dei minori indaga per vederci chiaro e scoprire i responsabili.

Nipote di boss morto accoltellato a Napoli: indagini della Polizia

Il ragazzino è morto nell’ospedale di Castellamare di Stabia, dove è arrivato gravemente ferito. Insieme a lui giunto in ospedale Carlo Langelotti, 30 anni, che pure sarebbe stato ferito nella stessa colluttazione. Il giovane uomo è stato subito operato. Sul caso indagano i poliziotti del commissariato di Castellammare di Stabia. Dalle prime ricostruzioni, la rissa sarebbe scoppiata tra alcuni studenti nella serata di ieri e poi degenerata. Il 17enne sarebbe stato colpito al torace e all’inguine. Immediatamente è stato portato in ospedale, in condizioni gravissime. Per lui non c’è stato nulla da fare.

L’adolescente infatti è morto poco dopo l’arrivo al nosocomio di Castellamare di Stabia. Il 3oenne che è stato portato in ospedale insieme a lui, anche questi ferito, non sarebbe in pericolo di vita. Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto, né si conoscono i nomi dei responsabili dell’omicidio. Gli inquirenti non lasciano nulla di intentato e non è da escludere quindi che non si sia trattato di una lite finita male, ma di un agguato organizzato. Le indagini vanno dunque avanti.

