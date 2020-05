Morto John Peter Sloan: la tragedia del comico insegnante

John Peter Sloan è morto a soli 51 anni: la tragedia del comico di Zelig, diventato l’insegnante di inglese più famoso d’Italia, i messaggi di cordoglio.

È morto John Peter Sloan, l’insegnante d’inglese più simpatico e famoso d’Italia. Viveva da alcuni anni a Menfi insieme alla sua compagna. Oltre a insegnare, con una fondazione si occupava di cani randagi. Aveva solo 51 anni e a ucciderlo è stata una grave crisi respiratoria, che lo ha colto improvvisamente. Sono stati i suoi colleghi e amici ad annunciarne via Facebook il decesso. Successivamente, i social si sono riempiti di decine e decine di messaggi di cordoglio.

Cordoglio e commozione per la morte tragica e improvvisa di John Peter Sloan

Sul suo profilo Instagram, qualche giorno fa aveva annunciato: “Si ritorna in studio di registrazione! Presto un nuovo corso!”. Sotto la foto di lui in una sala di registrazione, arrivano in queste ore tantissimi messaggi dei suoi follower: “La brutta notizia mi ha toccato molto”, scrive un utente. Poi ancora: “Un colpo al cuore… mi dispiace immensamente”. Scrive un’altra utente: “John, non posso crederci! Mancherai moltissimo”. Tante sono state le sue apparizioni televisive in questi anni, ad esempio al fianco di Enrico Bertolino, in ‘Glob – L’osceno del villaggio’.

Anche su Twitter, sono molti i ricordi dei suoi allievi ‘virtuali’: “Sono cresciuta dalle medie con i suoi video in inglese che la mia prof mi consigliava! Che perdita!”. Poi ancora: “Mi ha insegnato a ridere degli errori, a semplificare la fonetica, ad amare di più la mia lingua. Che la terra ti sia lieve”. John Peter Sloan definiva gli italiani “troppo perfettini”, così preoccupati di fare brutta figura parlando l’inglese da decidere di non parlarlo proprio e in una recentissima intervista aveva spiegato: “Non fidatevi di Shakespeare, Dickens e Wilde, nessuno parla più così: meglio Harry Potter o i Beatles”.