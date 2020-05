Incidente A13: un morto e traffico in tilt, altra vittima a Villafranca

Un morto e traffico in tilt per un gravissimo incidente avvenuto sull’autostrada A13, nel tratto tra Villamarzana e Occhiobello, un’altra vittima a Villafranca di Verona.

Due gravi tragedie della strada si sono verificate in queste ore in Veneto, con altrettante vittime. Stamattina, poco dopo le 8.30, sull’autostrada A13, nel tratto tra Villamarzana e Occhiobello, una persona è morta in un incidente stradale Lo schianto è stato terribile e ha visto coinvolti un camion e altri due mezzi. Il tratto interessato è stato parzialmente chiuso e si sono formate code in direzione Bologna. Sul luogo della tragedia sono giunti i soccorsi. In particolare, è arrivato il personale medico sanitario con elicottero.

Ore drammatiche in Veneto: incidente sull’A13 e a Villafranca di Verona

Sul posto anche i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Non sono note le generalità della vittima di questo terribile schianto. Sul sito di Società Autostrade per l’Italia tutti gli aggiornamenti sulla situazione in quel tratto autostradale in questo momento. Ma quello in provincia di Rovigo non è l’unico sinistro mortale avvenuto in queste ore in Veneto.

Infatti, nelle prime ore di oggi, un incidente stradale è avvenuto in pieno centro cittadino a Villafranca di Verona. Stando alle prime informazioni in possesso, la causa del decesso pare sia stato un malore. Il dramma di questa mattina quando mancavano pochi minuti alle otto si è consumato in via Nino Bixio. Sul luogo della tragedia, sono giunti i vigili del fuoco, un’ambulanza e i militari dell’Arma dei carabinieri della locale stazione.

