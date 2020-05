WhatsApp: il trucco per inviarsi un messaggio da soli

Piccoli trucchi per l’utilizzo di WhatsApp: come inviarsi un messaggio da soli, qual è l’utilità di un gruppo in cui ci siamo soltanto noi.

In molti si saranno chiesti se sia possibile inviare un messaggio WhatsApp a se stessi: sembra una domanda curiosa perché inizialmente non si riesce davvero a capire perché qualcuno avrebbe voluto inviare un messaggio a se stesso. Ma un motivo forse c’è: si potrebbe infatti usare WhatsApp come un diario o uno strumento per prendere appunti. Ma come invieresti esattamente un messaggio a te stesso? Bene, molto tempo fa era possibile. Bastava salvare il proprio numero di telefono in rubrica, ripescarlo su WhatsApp e scriversi da soli. Ai tempi degli sms, era una pratica che magari risultava utile per capire se il servizio di messaggeria funzionasse regolarmente.

Come inviare messaggi a se stesso tramite WhatsApp

A quanto pare, però, WhatsApp ha eliminato questa possibilità. Non esiste un modo diretto per inviare un messaggio WhatsApp a te stesso. Ma puoi utilizzare la funzionalità dei gruppi di WhatsApp per ottenere lo stesso risultato. Lo scopriamo in pochi semplicissimi passaggi:

Apri WhatsApp sul tuo telefonino

Apri menu (il menu da cui cambi lo stato di WhatsApp)

Seleziona Nuovo gruppo

Dai al tuo gruppo un nome / soggetto e tocca Avanti

Aggiungi un tuo caro amico (o un parente stretto) al gruppo

Tocca il pulsante Crea gruppo per completare la creazione del gruppo.

Bene, ora hai un gruppo WhatsApp che ha solo due membri: tu (come amministratore) e il tuo amico.

Arrivati a questo punto, è tempo di rimuovere il tuo amico dal gruppo appena creato. Questo ti lascerà come unico membro del gruppo. Il messaggio che invierai in questo gruppo verrà consegnato solo a te!

L’utilità di inviarsi un messaggio da soli su WhatsApp

Adesso vediamo alcune piccole attività utili che si possono fare. Puoi ad esempio continuare a pubblicare piccoli messaggi come un elenco di cose da fare per ricordarti che queste sono le cose che devi fare. Una volta terminata l’attività, tieni premuto a lungo quel messaggio ed eliminalo. Puoi anche usare questo gruppo di WhatsApp per archiviare collegamenti condivisi. Se stai navigando in una pagina web e ti piace il suo contenuto, puoi condividere il link di quella pagina con questo tuo gruppo. In questo modo il link rimarrà sicuro nella conversazione e lo ritroverai facilmente in futuro.

