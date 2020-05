Coronavirus vaccino: azienda farmaceutica produrrà un miliardo di dosi

L’azienda farmaceutica GlaxoSmithKline produrrà un miliardo di dosi di vaccino contro il Coronavirus entro il 2021, l’annuncio arriva oggi.

GlaxoSmithKline amplierà la produzione di potenziatori dell’efficacia del vaccino, o adiuvanti, per produrre 1 miliardo di dosi entro il 2021, da utilizzare nella lotta al Coronavirus. Lo ha annunciato oggi la stessa casa farmaceutica. La società quotata a Londra ha dichiarato di essere in trattativa con i governi per il sostegno al suo programma, che consentirebbe effettivamente un aumento della produzione di futuri vaccini. Questo sarebbe un successo per la battaglia contro il nuovo Coronavirus.

Vaccino contro il Coronavirus: l’impegno di GlaxoSmithKline

GSK è una delle diverse aziende in corsa per sviluppare un vaccino per la malattia respiratoria che attualmente non ha alcun trattamento e ha già ucciso circa 350.000 persone. La multinazionale del farmaco sta lavorando al proprio vaccino Covid con Sanofi. Gli adiuvanti hanno dimostrato finora di creare un’immunità più forte e più duratura contro le infezioni. L’adiuvante di GSK può ridurre la quantità di proteine del vaccino necessarie per dose, il che consentirebbe di produrre più vaccini, ha detto ancora l’azienda farmaceutica britannica.

Gli esperti hanno previsto che un vaccino di successo impiegherà più di un anno a svilupparsi e aziende e governi stanno riversando molte risorse economiche in dozzine di programmi come l’unica soluzione praticabile che consentirà al mondo di fuggire durevolmente dai blocchi causati dal Coronavirus e far ripartire le economie. Lo riferisce l’agenzia di stampa Reuters. Intanto, i primi test umani che vengono sviluppati in più programmi sembrano dare buoni risultati.

