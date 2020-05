Davide Bianchi morto: il poeta lottava contro il linfoma di Hodgkin

Non ce l’ha fatta Davide Bianchi, poeta e grande amante degli animali, che da tempo lottava contro il linfoma di Hodgkin: morto nei giorni scorsi.

Morto Davide Bianchi, il poeta che lottava contro il linfoma di Hodgkin da molto tempo. L’annuncio arriva in queste ore sui social network e a darlo è un altro giovane poeta che lotta contro una malattia, Simone Mori. “Ho una nuova vita dopo un trapianto autologo di cellule staminali”, scriveva l’uomo venuto a mancare nei giorni scorsi – ma la notizia è stata data solo oggi – su Twitter. Il poeta aveva deciso di raccontare sui social la propria malattia, di renderla pubblica.

Il dramma della morte di Davide Bianchi: la sua battaglia e il dolore

Lo scorso 15 maggio, Davide Bianchi aveva fatto una visita oncologica, che non era andata bene, come lui stesso aveva raccontato. Gli erano arrivati molti messaggi di vicinanza e sostegno su Twitter e lui aveva risposto: “Siete in tanti e non posso rispondere a tutti, quindi vi ringrazio con il cuore per la vostra vicinanza e per le vostre parole”. Era in attesa di un intervento d’urgenza, ma non ce l’ha fatta.

“La brutta malattia cercherà sempre di spegnerti il sorriso. Ma tu non dargliela mai vinta. Sii sempre più forte. Sii sempre più guerriero che lei il sorriso non te lo spegnerà. E anche se ti fanno male le ferite sorridi sempre”, scriveva Davide Bianchi. In queste ore, sui social network sono in tanti a lasciare un messaggio di cordoglio per la morte del poeta, la cui battaglia è diventata un simbolo e che mai si è arreso, come dimostra la volontà di aggiornare tutti fino all’ultimo delle sue condizioni di salute. “Caro Davide con il tuo coraggio e la tua forza hai sempre spronato tutti ad andare avanti in ogni situazione. Ci mancherai”, uno dei messaggi apparsi sulla sua bacheca.

