Jennifer Lawrence, il suo vino preferito: “Abusato in quarantena”

L’attrice premio Oscar Jennifer Lawrence, in una diretta Instagram con Amy Schumer, ha parlato del suo vino preferito: “Abusato di alcol in quarantena”.

Jennifer Lawrence, l’attrice più pagata al mondo, e la sua amica e collega Amy Schumer hanno rivelato le loro bevande alcoliche preferite in un nuovo video in cui parlano di come stanno andando in quarantena. Le famose amiche hanno avuto una chiacchierata sincera durante il nuovo spettacolo di cucina in quarantena di Schumer con il marito chef, Chris Fischer, intitolato “Amy Schumer impara a cucinare”. La Schumer ha chiesto alla collega quale fosse il suo vino preferito: ha rivelato che il suo vino bianco preferito è il Sauvignon Blanc prima che rivelasse che lei è un bevitore di vino rosso.

La quarantena di Jennifer Lawrence: “Bevo birra dalle 17”

“Voglio dire, se bevo bianco, penso sia principalmente per le t***e”, ha scherzato la Lawrence. La Schumer ha poi ricordato che la collega e amica è una “persona da vino rosso”. Jennifer Lawrence ha quindi parlato delle sue abitudini di bere in autoisolamento in mezzo alla pandemia di coronavirus. “Sto cercando di aspettare fino alle 18, quindi ho una birra preventiva alle 17”, ha proseguito scherzando ma non troppo.

È stata un’apparizione rara per Jennifer Lawrence, che ha mantenuto un profilo basso da quando è convolata a nozze con suo marito, Cooke Maroney, durante una cerimonia costellata di stelle nel Rhode Island lo scorso autunno. Su Instagram, la Schumer ha condiviso una ricetta dell’attrice premio Oscar che prevede un pollo arrosto e riso allo scalogno. Amy Schumer è diventata creativa in cucina nelle ultime settimane provando nuove ricette grazie all’aiuto di suo marito.