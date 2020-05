Vasco Rossi: le nuove date del tour 2021, dove e quando

Le nuove date del tour 2021 di Vasco Rossi, dove e quando si terranno: annunciati i giorni e i luoghi dei concerti rinviati, cosa c’è da sapere.

“Stesse città, stessi Festival, stesso mese”, così Vasco Rossi annuncia le nuove date del tour che si terrà a giugno 2021, rimandato esattamente di un anno. Nella nota diffusa sui social, si legge: “Rimanere vivo, sano e lucido fino a giugno 2021, questo il claim di Vasco Rossi che, ‘colpa del virus’, è stato costretto a rimandare di un anno i suoi concerti”. Sono quattro al momento le date, in sostituzione di quelle del 2020, si parte il 13 giugno 2021 agli I-DAYS di Milano.

Annunciate le nuove date del tour 2021 di Vasco Rossi: cosa sapere

Il tour prosegue il 18 giugno al Firenze Rocks, presso la Visarno Arena, quindi il 22 il grande ritorno all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Infine 26 e 27 giugno Circo Massimo Rock in Roma. La nota prosegue: “Evviva! Il sogno di poterci riabbracciare sottopalco si realizzerà e sarà ancora più bello ritrovarci. Sono oltre 360.000 gli spettatori già prenotati. I biglietti già acquistati, rimarranno validi per i rispettivi concerti nel 2021”. Chi dovesse rinunciare al concerto, “potrà anche rivendere legalmente il proprio biglietto sulla piattaforma dove è avvenuto l’acquisto”. Di fatto quindi i live sono già sold-out.

Nel frattempo, il rocker di Zocca è ritornato in sala di incisione con Vince Pastano, “naturalmente con le dovute misure di distanziamento fisico”. Fanno sapere dal suo staff: “Dopo due mesi e mezzo di lockdown, possono finalmente tornare in studio e continuare il lavoro iniziato allo Speak Easy di Los Angeles. Canzoni nuove? Presto per dirlo ma gli indizi ci sono tutti, eccome! E allora non ci resta altro che aspettare le prossime mosse del KOM”.

