Bundesliga streaming, diretta: Bayern Monaco-Fortuna dove vedere

Bayern Monaco-Fortuna e le altre partire della Bundesliga, dove e come vedere in streaming e in diretta: le informazioni utili e i canali Sky.

Torna il grande calcio europeo, dopo il lockdown Coronavirus: in attesa della ripresa della serie A, la Bundesliga sta entrando nella fase decisiva. Sono cinque le partite che a partire dalle 15.30 si potranno seguire in diretta oggi pomeriggio. Quattro di queste si giocano alle 15.30, mentre il match clou Bayern Monaco-Fortuna Düsseldorf, tra la capolista e una squadra che lotta per non retrocedere, si gioca alle 18.30.

Come vedere la Bundesliga in diretta e streaming

Oggi pomeriggio a partire dalle 15.25 Diretta Gol Bundesliga sarà solo su Sky Sport, precisamente su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), in esclusiva per gli abbonati al servizio Sky. Chi fosse impossibilitato perché non in casa, sempre per gli abbonati, ci sono gli esclusivi servizi in streaming Sky Go e Now Tv. Pre e post partite con il programma ‘Bundesliga Live’, condotto in studio da Federica Lodi, in onda su Sky Sport Football. Tra i match più interessanti, l’Eintracht va a Wolfsburg, lo Schalke ospita il Werder Brema. Completano il quadro Hertha Berlino-Augusta e Magonza Hoffenheim.

Bayern Monaco-Fortuna: dove vedere in diretta tv e streaming

Alle 18.30 si gioca invece il posticipo pomeridiano Bayern Monaco-Fortuna Düsseldorf in diretta televisiva. Si potrà seguire su Sky Sport anche il match che si gioca a porte chiuse all’Allianz Arena. La diretta sarà sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite), con telecronaca di Pietro Nicolodi.

La capolista, che ha sei punti di vantaggio sulla seconda, il Borussia Dortmund, proverà ad allungare, in attesa della risposta degli avversari. Di fronte si troverà questo pomeriggio il Fortuna Düsseldorf, che ha bisogno di punti come il pane per uscire dalla zona retrocessione. La settimana scorsa, peraltro, nello scontro diretto a Dortmund il Bayern ha avuto la meglio.