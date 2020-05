Tragedia in Val Camonica, lungo la Strada Statale del Tonale: Giulia Vangelisti e Claudia Marioli morte in uno schianto frontale.

Dramma nella serata di ieri lungo la Strada Statale del Tonale in Val Camonica ad Esine. In un tragico incidente frontale hanno perso la vita due ragazze di 20 e 21 anni. Sono rimaste ferite altre 5 persone di cui due in gravi condizioni. Le due auto coinvolte nel drammatico sinistro sono andate totalmente distrutte. Sul posto dopo la tragedia, è intervenuto anche l’elicottero per i soccorsi del 118. Chiusa per alcune ore la Statale per permettere le operazioni di soccorso.

Leggi anche –> Davide Bianchi morto: il poeta lottava contro il linfoma di Hodgkin

Lo schianto in cui sono morte Giulia Vangelisti e Claudia Marioli

Le ragazze erano insieme su una Opel corsa e stavano viaggiando in direzione Sud. Non si conoscono le cause dello schianto con un’Audi che procedeva in direzione opposta. All’interno dell’altro abitacolo, i cinque feriti, tutti di età compresa tra i 30 e i 40 anni. Per le due ragazze più giovani invece non c’è stato nulla da fare. Sul luogo del drammatico incidente sono intervenuti gli uomini della polizia stradale di Brescia e i vigili del fuoco. Lo scenario davanti ai loro occhi era impressionante.

L’incidente in Val Camonica, sulla statale 42, ha sconvolto due comunità cittadine: le vittime sono infatti Giulia Vangelisti di Cividate Camuno e Claudia Marioli di Esine. Le ragazze, da quanto si apprende, stavano tornando da una cena in pizzeria. Nell’Audi si trovavano invece un gruppo di operai tunisini e albanesi che risiede nella zona e tornava da una trasferta lavorativa in Svizzera. Sarebbe stato questo veicolo a sbandare e travolgere l’Opel. I feriti più gravi sono un tunisino di 33 anni e un albanese di 38.

Leggi anche –> Incidente A13: un morto e traffico in tilt, altra vittima a Villafranca