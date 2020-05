Madre Natura Ciao Darwin: chi è Penny Lane, carriera e curiosità

Chi è Penny Lane, carriera e curiosità della modella inglese nota al pubblico italiano per aver rivestito il ruolo di Madre Natura in Ciao Darwin.

La modella inglese Penny Lane, nata a Cheshire, è nota al pubblico italiano per aver rivestito il ruolo di Madre Natura nella seconda puntata della settima edizione di Ciao Darwin, che vedeva la sfida tra Bucatini e Integratori. Si tratta di una modella molto nota, che ha collaborato in carriera per le più importanti riviste e brand di moda, da Calvin Klein a Giorgio Armani. Anche lei si è fatta molto apprezzare nel programma di Paolo Bonolis, ma proviamo a scoprire di più.

Cosa sapere sulla bella modella inglese Penny Lane

Penny Lane, nata nel Cheshire, è stata una modella professionista da quando aveva 16 anni e ora all’età di 22 anni si è trasferita a New York. Qui ha provato a fare il salto di qualità nella sua carriera. Ha un profilo Instagram con circa 60mila follower, in cui pubblica foto della sua vita privata e lavorativa. Negli ultimi sei anni è diventata una maniaca di fitness e nutrizione, tant’è che è stata scelta come ragazza immagine per diverse campagne. Su di lei dice: “Sono stata scoperta quando avevo 13 anni: ero fuori a fare shopping e mia mamma e fummo avvicinati da un agente. Allora ho pensato che fosse fantastico”.

“Il mio interesse per il fitness è iniziato ironicamente con uno dei giorni peggiori della mia carriera lavorativa. Avevo 18 anni e sono tornato in Australia per lavoro e la cliente aveva deciso che ero ‘troppo grasso’ per i suoi vestiti, quindi non mi avrebbe pagato. Le sue critiche erano davvero personali e viziose: ti abitui al rifiuto in questo settore”, spiega Penny Lane. Ma in realtà ammette che lei ha sempre avuto un torace ben diverso da quello delle altre modelle. Da qui la scelta: “Non ho mai pensato che ci fosse qualcosa di sbagliato nel mio corpo, ma alla fine fare la modella è una professione che richiede una certa forma del corpo, quindi ho deciso che l’avrei raggiunta, ma nel modo più sano possibile”.

