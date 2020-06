Terremoto Valle Maira: epicentro San Damiano Macra

Scossa di terremoto di magnitudo 2.4 alle 10.55 di oggi, lunedì 1° giugno, in Valle Maira provincia di Cuneo con epicentro a San Damiano Macra.

Breve scossa di terremoto stamattina a 25 Km da Cuneo, nella Valle Maira: il sisma di magnitudo 2.4 si è verificato a una manciata di chilometri da San Damiano Macra. Si tratta di un comune di circa 400 abitanti in Valle Maira. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non risultano danni a cose, ma alcune segnalazioni sono giunte per la scossa. L’ipocentro del terremoto delle 10.55 di questa mattina situato a 14 km di profondità.

Leggi anche –> Terremoto Macerata: scosse sui Sibillini, epicentro e mappa

La mappa del terremoto in Valle Maira

Il capoluogo di Regione, Torino, dove comunque la scossa non è stata avvertita, si trova a 77 km. Invece, il comune più importante entro i 10 km dall’epicentro è quello di Dronero, con i suoi settemila abitanti. La cittadina di Busca è a 19 km dall’epicentro del sisma di oggi in Valle Maira. Nell’arco di 20 km in linea d’aria, abitano circa 50mila abitanti. Contrariamente a quanto accaduto in altre circostanze simili, in cui brevi scosse hanno avuto molte segnalazioni, non ci sono notizie sui social di quanto avvenuto.