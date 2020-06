Francesca Gattuso morta, il mondo del calcio vicino a Rino

Dolore per Francesca Gattuso morta a soli 37 anni, il mondo del calcio vicino a Rino: cordoglio da società e tifosi, lascia un figlio di tre anni.

Si è spenta a soli 37 anni Francesca Gattuso, sorella dell’ex calciatore e oggi allenatore Gennaro, conosciuto da tutti come Rino. La giovane donna aveva avuto un malore a febbraio. Era entrata in coma e non si era più ripresa. Oggi è arrivata la notizia del decesso. Rino Gattuso è stato per anni bandiera del Milan, squadra della quale è stato anche allenatore. Proprio la società rossonera scrive: “Francesca Gattuso ha affrontato la malattia con la stessa carica e la stessa solarità con cui ha vissuto Milanello e il Milan ogni giorno. Rino, il tuo immenso dolore e quello della tua famiglia è anche il nostro. Riposa in pace cara Francesca”.

Il dramma della morte di Francesca Gattuso

Cordoglio anche dai ‘cugini’ interisti: “Il club e i tifosi nerazzurri abbracciano con grande affetto Gennaro Gattuso nel giorno della scomparsa della sorella Francesca”. Ma sono centinaia e centinaia i messaggi di cordoglio per il grave lutto che ha colpito l’allenatore del Napoli. Anche i tifosi partenopei si uniscono al suo dolore: “Francesca aveva solo 37 anni. Sono vicino, col cuore, al nostro Mister”. Grande commozione e unione nel dolore arriva anche dai tifosi delle altre squadre italiane.

La donna, che viveva a Gallarate, lascia un figlio di soli tre anni: anche lei era nel mondo del calcio come addetta ai lavori. Aveva infatti lavorato nello staff del Milan. La notizia dell’aggravarsi delle condizioni della sorella e della sua morte ha colpito Rino Gattuso mentre si trovava a Castel Volturno, dove sono ripresi gli allenamenti del Napoli. Il mister si è subito precipitato a Milano, dove la giovane donna era ricoverata.