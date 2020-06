Lotto Sivincetutto10 e Lotto Simbolotto Estrazioni 3 giugno

Sivincetutto, Lotto, 10 e Lotto, Simbolotto: le estrazioni di oggi mercoledì 3 giugno 2020 in diretta sul nostro sito dopo le 20.

Niente estrazioni ieri 2 giugno Festa della Repubblica, per cui Lotto, 10 e Lotto, Simbolotto recuperano stasera. Nell’estrazione anticipata del primo giugno, al SuperEnalotto realizzati tre 5 da oltre 35mila euro. Sabato 30 maggio, il 10 e Lotto ha invece regalato 100mila euro a Poggibonsi, in provincia di Siena. Con il Lotto tradizionale invece è stato centrato un terno da 22.750 euro a Paderno Dugnano, in provincia di Milano. Pronti per vedere i 20 numeri del 10 e Lotto, il numero Oro e il Doppio Oro e i 5 simboli di Simbolotto. Oggi vedremo anche i 6 numeri del Sivincetutto.

Estrazioni del Lotto di oggi 3 giugno 2020 ore 20:00

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO 51 89 79 75 27

NAPOLI 9 56 35 85 28

PALERMO

ROMA 80 40 70 6 69

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

10 e Lotto: estrazione serale 3 giugno 2020

9 40

51 56

80 89

Numero Oro

Doppio Oro

I 5 simboli di Simbolotto 3 giugno 2020

Ruota di Napoli

In aggiornamento

La combinazione del concorso SiVinceTutto 3 giugno 2020

SiVinceTutto: numeri vincenti di oggi –>

In aggiornamento