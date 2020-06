Morto Héctor Suárez, leggendario attore comico messicano

Héctor Suárez, attore e comico messicano leggendario, è morto nella giornata di ieri a 81 anni: l’annuncio sui social del figlio d’arte dell’uomo.

L’attore e comico messicano Héctor Suárez è morto all’età di 81 anni. Suo figlio Héctor Suárez Gomís, attore egli stesso, ha annunciato la notizia martedì mattina sui social media. Ha scritto l’uomo sui social: “Con profondo dolore, vogliamo condividere con voi la morte di Héctor Suárez Hernández. La famiglia Suárez vi chiede di comprendere per favore questo momento di grande tristezza che stiamo vivendo e speriamo anche che possiate rispettare il nostro lutto”.

Chi era il leggendario attore comico messicano Héctor Suárez

Suárez è nato il 21 ottobre 1938 a Città del Messico, in Messico. È diventato uno dei comici più leggendari del Messico. Era forse più noto per il suo ruolo da protagonista in “National Mechanics” nel 1972, ma ha saputo anche alternare a ruoli comici quelli più drammatici. In Italia, era conosciuto ad esempio per aver fatto parte del cast della telenovela Mariana il diritto di nascere, interpretata da Veronica Castro. Tra gli altri film che lo hanno reso celebre in Messico c’è “La amenaza roja”, del 1985, che comunque – come molte pellicole – non è uscita dai confini nazionali, pur diventando un cult nel Paese centramericano.

Il figlio ha chiesto rispetto per la privacy: “Stiamo perdendo il padre, il nonno, il fratello, il marito e non la figura pubblica che merita tutto il riconoscimento della famiglia artistica e dei media”. Nel 2015, al comico è stato diagnosticato un cancro alla vescica e ha subito diversi interventi chirurgici per curare la malattia. In uno dei suoi ultimi tweet, Suárez ha pubblicato un video TikTok che ha realizzato con suo figlio. “Tenere il passo con i tempi”, sottolineava. L’attore messicano era sposato con la conduttrice televisiva Pepita Gomis. Avevano anche un’altra figlia, Julieta.