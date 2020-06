Vaccino Coronavirus, il paradosso: meno casi rallentano la ricerca

Il paradosso del vaccino contro il Coronavirus: meno casi rallentano la ricerca, poiché diminuiscono le possibilità di svilupparlo e testarlo.

Nelle ultime settimane, città e stati in tutto il mondo hanno visto un costante declino dei casi COVID-19. Ma anche se molti dottori emettono un lieve sospiro di sollievo, quelli che stanno facendo una corsa contro il tempo per sviluppare un vaccino contro COVID-19 stanno diventando sempre più preoccupati che questa buona notizia ostacolerà gli sforzi per trovare rapidamente un vaccino. I vaccini possono essere studiati solo in luoghi in cui sono in corso epidemie. Questo perché gli studi stessi fanno affidamento sul fatto che i volontari vengano esposti al virus per dimostrare che il vaccino funziona davvero.

Ricerca sul vaccino anti Coronavirus: il paradosso che emerge

Anthony Fauci, forse il più noto epidemiologo al mondo, ha stimato ottimisticamente che un vaccino potrebbe essere pronto entro gennaio 2021, mentre altri esperti sostengono che questa linea temporale potrebbe essere respinta se assistiamo a un drastico calo delle nuove infezioni. Dunque, ancora una volta, la scienza sembra dividersi sul tema. Questo comunque diventerà più chiaro quando andremo verso studi di vaccinazione di massa progettati per determinare l’efficacia in grandi gruppi di persone. Il dottor Paul Offit, che ha co-inventato il vaccino contro il rotavirus, ha spiegato che per avere un vaccino all’inizio del 2021, “dovresti fare una sperimentazione dove ci sono abbastanza persone nel gruppo placebo che si sono ammalate”.

Preoccupazioni condivise dal Dr. Arthur Caplan, direttore della Divisione di Etica medica, che fa riferimento al gruppo di ricercatori al lavoro sul vaccino a Oxford e Moderna. “Non saranno in grado di interpretare se il vaccino ha fatto qualcosa o se è sicuro”, evidenzia. Nei giorni scorsi, a Oxford è emerso che il vaccino potrebbe avere solo il 50% di possibilità di sviluppo. Rinke Bos, principale scienziato e immunologo di Johnson e Johnson, ha detto a ABC News che è molto difficile stabilire una linea temporale per lo sviluppo del vaccino perché “il processo deve essere in un paese in cui c’è ancora un virus in giro”. Ci sono casi recenti che attestano questa possibilità. Nel 2015, ad esempio, il virus Zika ha attraversato l’America Latina. I ricercatori del vaccino sono entrati in azione, avviando rapidamente studi di ricerca. Ma poiché l’epidemia fu messa sotto controllo, quegli studi non furono mai completati.

