Verano Brianza: travolta e uccisa da un’auto a 25 anni

Drammatico investimento a Verano Brianza: una giovane travolta e uccisa da un’auto a 25 anni, la ragazza è morta sul colpo.

Ancora sangue sulle strade italiane: poco dopo mezzanotte, una ragazza di 25 anni è stata travolta e uccisa da un’auto pirata a Verano Brianza, in provincia di Monza e Brianza. La giovane, a quanto pare, è morta sul colpo. Inutili purtroppo i tentativi dei sanitari del 118 giunti sul luogo dell’incidente. Il dramma si è consumato in Via Comasina. Sul posto, un’ambulanza e un’automedica della Azienda Regionale Emergenza e Urgenza a Verano Brianza. Arrivati sul luogo dell’investimento anche la polizia stradale e i militari dell’Arma dei Carabinieri di Seregno.

L’investimento in cui è morta una ragazza di 25 anni a Verano Brianza

L’uomo che ha investito la ragazza, un 32enne che vive nella zona, è stato sottoposto ai test dell’alcol e della droga. Al momento i risultati dei test, affidati ai militari dell’Arma dei Carabinieri, avrebbero dimostrato che l’uomo era alla guida dell’auto con un elevato tasso di alcol nel sangue. I primi a prestare soccorso alla ragazza sono stati due giovani. Hanno provato a rianimarla in attesa del personale del Suem 118. La tragedia della notte si è consumata lungo il tratto cittadino della S.P. 110, all’altezza del Mc Donald’s. Sono in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’accaduto.

