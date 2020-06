Lotto SuperEnalotto 10 e Lotto Simbolotto Estrazioni 4 giugno

SuperEnalotto, Lotto, 10 e Lotto, Simbolotto: le estrazioni di oggi mercoledì 4 giugno 2020 in diretta sul nostro sito dopo le 20.

Nuovo appuntamento con le estrazioni delle principali lotterie e con un Jackpot del SuperEnalotto che diventa sempre più ricco e che vale ben 46,2 milioni di euro. Nell’estrazione del Lotto di ieri, realizzata una straordinaria vincita da 306mila euro vinti a Porlezza, in provincia di Como, per effetto di una cinquina. Pronti per vedere i 20 numeri del 10 e Lotto, il numero Oro e il Doppio Oro e i 5 simboli di Simbolotto. Scopriremo anche ovviamente i sei numeri vincenti del SuperEnalotto con Jolly e SuperStar.

Estrazioni del SuperEnalotto, i numeri di oggi giovedì 4 giugno 2020

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI: 5 16 23 30 40 71

Numero Jolly 10

SuperStar 56

Estrazioni del Lotto di oggi 4 giugno 2020 ore 20:00

BARI 66 16 84 79 42

CAGLIARI 12 89 70 50 65

FIRENZE 10 14 28 58 27

GENOVA 74 68 77 64 31

MILANO 85 64 15 67 28

NAPOLI 33 80 12 11 20

PALERMO 42 24 79 45 48

ROMA 52 77 39 1 56

TORINO 66 20 62 64 26

VENEZIA 31 30 66 68 88

NAZIONALE 25 10 89 39 18

10 e Lotto: estrazione serale 4 giugno 2020

10 12 14 16 20

24 30 31 33 42

52 64 66 68 74

77 80 84 85 89

Numero Oro 66

Doppio Oro 66 16

I 5 simboli di Simbolotto 4 giugno 2020

Ruota di Napoli

15-RAGAZZO

31-ANGURIA

7-VASO

45-RONDINE