Incidente Villasor: morto Simone Atzeni, aveva 25 anni

Aveva solo 25 anni Simone Atzeni, l’ultima vittima in ordine di tempo di un incidente stradale in Sardegna: la tragedia a Villasor, giovane morto sul colpo.

Un dramma si è consumato nella notte a Villasor, in Sardegna: Simone Atzeni, 25 anni, originario di San Gavino e residente a Villacidro, è morto in un incidente stradale. La giovanissima vittima dell’incidente stradale avvenuto nella notte al chilometro 16 della statale 196, a Villasor, è deceduta per cause ancora in corso di accertamento. Il ragazzo, stando alle prime ricostruzioni, ha perso il controllo della sua Audi A3 finendo fuori strada.

La tragica morte di Simone Atzeni

Il mezzo si sarebbe poi ribaltato più volte e il giovane sarebbe stato sbalzato via. Sul luogo del tragico schianto avvenuto questa notte sono intervenuti i militari dell’Arma dei carabinieri di Villasor e Serrenti. Arrivati sul posto anche mezzi e uomini del Suem 118. Questi non hanno potuto fare nulla per salvare la vita di Simone Atzeni. A causa del violento impatto, infatti, il ragazzo sarebbe deceduto sul colpo. Si tratta dell’ennesima tragedia della strada in Sardegna.

Grande il cordoglio in queste ore: “Il lutto per un figlio forse non finisce mai, si può solo imparare a sopportarlo”, scrive qualcuno sui social dedicando le parole ai familiari del giovane scomparso. A dare l’allarme, sono stati alcuni automobilisti, che si trovavano in transito in quel tratto di strada appena dopo lo schianto e hanno notato il veicolo ribaltato tra le campagne.

