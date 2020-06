Tromba d’aria, paura maltempo a Genova e Biella – VIDEO

Paura maltempo a Genova e Biella per violente trombe d’aria: emergenza nel Nord Ovest, ma problemi e danni anche in altre parti d’Italia.

Emergenza maltempo nel Nord Ovest, con situazioni preoccupanti determinate dalle trombe d’aria. Il fenomeno ha riguardato in queste ore diverse zone, mentre in generale in tutto il Centro Nord ci sono situazioni di disagio. La pioggia cade incessante in diverse Regioni e si registrano anche fenomeni temporaleschi. Nella notte, una tromba d’aria ha scoperchiato il tetto di un capannone di una attività commerciale a Genova Voltri. I danni sono ingenti, ma per fortuna non ci sono feriti.

Danni tromba d’aria Genova e Biella

Sul luogo del disastro, nelle scorse ore, sono intervenuti i vigili del fuoco di Multedo. L’edificio scoperchiato è stato messo in sicurezza, mentre su tutto il territorio regionale si registrano piogge abbondanti. Una casa di via Novella è stata allagata dalle forti piogge torrenziali. Ci sono intanto problemi con l’edificio scoperchiato nella notte dalla tromba d’aria. Infatti, la copertura del tetto contiene amianto. Sul posto l’assessore municipale del Ponente Matteo Frulio, che ha spiegato: “Sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno mettendo in sicurezza e isolando il materiale, bagnandolo perché non volino le polveri”.

Nella giornata di ieri anche la provincia di Biella è stata colpita da una violenta tromba d’aria. Il comune più colpito è Gaglianico, dove il forte vento ha scoperchiato il tetto in lamiera dell’oratorio. Questo è andato a finire contro il Municipio, causando danni alla struttura, come la rottura delle finestre. Danni anche alla pista d’atletica, mentre detriti sono finiti nel parcheggio dell’oratorio. L’altro ieri, una forte tromba d’aria si era abbattuta anche nei pressi di Roma, a Maccarese e a Ladispoli, sul litorale.

