Elefantessa incinta morta in India: ha ingerito un ananas pieno di petardi

Ha ingerito un ananas pieno di petardi: elefantessa incinta morta in India, indignazione in tutto il mondo per questo gravissimo e sconcertante episodio.

I funzionari che si occupano della fauna selvatica in India stanno indagando sulla morte di un elefantessa incinta dopo che ha mangiato un ananas contenente petardi. L’episodio avvenuto in Kerala ha causato indignazione dopo che un funzionario della forestale ha pubblicato notizie sulla morte sui social media. Non è chiaro se si è trattato di un incidente, chi ha piazzato gli esplosivi o perché. L’animale ha trascorso giorni di agonia prima di morire.

Chi ha ucciso l’elefantessa incinta: cosa sappiamo finora

I veterinari hanno provato ma non sono riusciti a salvarla. L’India ha circa 27.000 elefanti selvatici e altri 2.500 in cattività. Il ministro dell’Ambiente Prakash Javadekar ha dichiarato che il governo indaga per omicidio. Dalle autorità di Kerala, fanno invece sapere che i sospetti sono concentrati su tre persone. “In questo momento sono stati interrogati due sospetti. Non abbiamo ancora fatto alcun arresto formale”, ha detto un funzionario delle autorità locali alla BBC. In precedenza il dipartimento forestale dello stato aveva affermato che non esistevano “prove definitive” che collegassero la morte ai petardi.

Ma la maggior parte degli esperti pensa che l’elefantessa abbia mangiato quello che potrebbe essere un petardo messo nei terreni per allontanare i cinghiali dalle colture. L’episodio ha suscitato indignazione sui social media. Ratan Tata, presidente di Tata Sons e uno dei principali uomini d’affari indiani, ha affermato che “la giustizia deve prevalere”. L’elefantessa di 15 anni, incinta di due mesi, da quanto è stato finora possibile apprendere si è allontanata in un villaggio vicino al Parco Nazionale della Silent Valley nel distretto di Palakkad la scorsa settimana e ha mangiato l’ananas.

