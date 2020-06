Maddie McCann, il testimone: “Brueckner mi disse di averla rapita”

Spunta il testimone chiave nel cold case della scomparsa di Maddie McCann, l’amico del presunto assassino: “Christian Brueckner mi disse di averla rapita”.

Christian Brueckner, 43 anni, che sta scontando una pena detentiva di sette anni, confessò a un amico di essere stato lui a rapire Maddie McCann. La testimonianza dell’uomo è ora uno dei punti fermi della polizia tedesca, che ritiene l’uomo l’autore del rapimento e omicidio della piccola bambina inglese. Il presunto assassino della bimba è in carcere per aver violentato una donna americana di 72 anni in Portogallo nel 2005. Avrebbe precedenti penali specifici per abusi sui minori. Il suo arresto risale a settembre 2018, quando venne fermato in Italia, a Milano, per reati di droga. Invece, la confessione all’amico risale al 2017.

Leggi anche –> “Maddie McCann uccisa”: il presunto assassino arrestato in Italia

La svolta nel cold case della scomparsa di Maddie McCann

Emergono intanto anche dei rapporti nell’inchiesta secondo cui Christian Brueckner aveva esplorato l’appartamento per vacanze della famiglia McCann nei giorni precedenti la scomparsa della piccola. Secondo quanto inoltre riferito, l’uomo tedesco ha fatto l’ammissione a un amico mentre bevevano in un bar nel decimo anniversario della scomparsa. Si presume che il sospettato abbia ammesso di aver “rapito” la bambina mentre lui e un suo amico guardavano uno speciale televisivo sul caso. Secondo The Sun, avrebbe affermato di sapere cosa fosse successo a Madeleine, che era stata vista l’ultima volta all’età di 3 anni.

Inoltre, le foto del violentatore seriale, che sarebbe stato condannato in passato 17 volte per reati simili, sarebbero simili a quelle di un uomo sospetto visto a Praia da Luz intorno al 3 maggio 2007, il giorno in cui Madeleine è scomparsa. Durante una conferenza stampa, i pubblici ministeri tedeschi hanno dichiarato di ritenere che Madeleine sia morta e che Christian Brueckner è l’unico sospettato del delitto. L’uomo, peraltro, ha vissuto sulla costa dell’Algarve e il suo cellulare portoghese ha ricevuto una telefonata di mezz’ora a Praia da Luz circa un’ora prima che Madeleine scomparisse il 3 maggio 2007.

Christian Brueckner è l’uomo avvistato sul luogo della scomparsa?

Già nel 2013, erano apparse foto di un uomo sospetto, che ora sembra essere proprio il tedesco. Avvistamenti precedenti suggeriscono che un uomo biondo sia stato visto nella zona almeno tre volte, la prima il 30 aprile 2007, due giorni dopo l’arrivo dei McCann a Praia da Luz. È stato visto fissare l’appartamento alle 8 del mattino e indossava occhiali da sole. In un’altra occasione, girovagava nei pressi della reception del residence dove si trovava la famiglia. Un testimone spiega poi di averlo visto lì vicino, in un Internet cafè.

Scotland Yard ha affermato che ‘Christian B’ viveva in un caratteristico camper VW T3 Westfalia dei primi anni ’80 in quel momento. Inoltre, dall’indagine che sta conducendo la task force inglese, costata decine di milioni di sterline, il cold case viene considerato un’indagine sulla persona scomparsa. Non esiste – viene spiegato – “prova definitiva che Madeleine sia viva o morta”.

Leggi anche –> “Mia figlia? Una Maddie di serie B”: parla una mamma disperata