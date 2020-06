Milano, movida violenta: giovane di 24 anni in prognosi riservata

Giovane di 24 anni accoltellato e ora si trova in prognosi riservata a causa di una rissa nella movida violenta avvenuta stanotte a Milano.

Movida violenta ieri notte a Milano, in pieno centro, in corso Garibaldi: un giovane di 24 anni è stato ferito al torace e ora è in prognosi riservata. Un suo amico ha riportato invece ferite alla testa. Il tutto è accaduto quando era notte fonda, davanti al locale Amico Fritz. Quattro le persone che sarebbero state coinvolte nella lite e a quanto pare erano tutti ubriachi. La discussione è degenerata in rissa e poi qualcuno ha tirato fuori un coltello. Un giovane ha infatti ferito un altro ragazzo con cinque fendenti, quattro al torace e uno all’inguine.

Rissa nella movida violenta a Milano: giovane accoltellato

Da quanto si apprende, il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda ed è stato subito sottoposto a operazione chirurgica. La sua prognosi è riservata, ma a quanto pare non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini per ricostruire l’accaduto sono a carico dei militari dell’Arma dei carabinieri. Questi hanno acquisito le immagini delle tante telecamere di videosorveglianza della zona. Non ci sarebbero per gli investigatori dei testimoni attendibili. I gruppi presenti nella zona non sono riusciti a spiegare con esattezza quanto accaduto.

Anche l’altra persona ferita alla testa ha dato delle giustificazioni dell’accaduto molto confuse. Pare che stesse facendo dei video con lo smartphone, quando è stato aggredito. Il ragazzo è stato soccorso e accompagnato al Fatebenefratelli. Le sue ferite sarebbero state giudicate guaribili in qualche giorno. Portata in ospedale al Fatebenefratelli anche una ragazza di 20 anni che era in stato di agitazione al momento dell’arrivo dei Carabinieri e dei soccorritori.

