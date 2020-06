Murcarolo: giovane di 20 anni trovato annegato, era disperso da ieri

Dramma sulla spiaggia di Genova, a Murcarolo: giovane di 20 anni trovato annegato dai sommozzatori, era disperso da ieri dopo aver fatto il bagno.

Ritrovato privo di vita il giovane disperso da ieri pomeriggio al largo della spiaggia di Murcarolo, a Genova, nel quartiere Quinto. Non è stato ancora effettuato il riconoscimento ufficiale, ma sono pochi i dubbi da parte degli inquirenti che si tratti di lui. Stando alla ricostruzioni dei fatti, il ragazzo si è tuffato in mare, nonostante le acque agitate. Era in compagnia di altri amici. Sul posto, c’era anche un bagnino di 18 anni, libero dal servizio.

Leggi anche –> Milano, movida violenta: giovane di 24 anni in prognosi riservata

Tragedia a Genova: giovane annegato a Murcarolo

Il ragazzo non ha esitato a lanciarsi in acqua e a soccorrere i natanti: ha recuperato un coetaneo del ragazzo che si è poi disperso e lo ha tenuto a galla, mentre arrivavano i soccorsi. Si è invece salvato da solo, riuscendo a uscire dall’acqua, un altro ragazzo coinvolto. Sul luogo, si sono precipitati i vigili del fuoco anche con l’elicottero e la capitaneria di porto. Anche le volanti della Polizia sono giunte e sono scattate le indagini per capire cosa sia accaduto.

Da subito, si è compreso che una delle persone che si sono lanciate in acqua, sfidando il mare agitato, risultava dispersa. Sono scattate le ricerche con l’elicottero dei vigili del fuoco, quindi sono intervenuti i reparti sommozzatori. Nella mattinata di oggi, questi hanno individuato un cadavere sul fondale. Con ogni probabilità è quello del ventenne disperso. Da quanto si apprende, sia il bagnino che l’altro natante in difficoltà sono stati ricoverati in codice rosso, ma non sono in pericolo di vita.

Leggi anche –> Maddie McCann, il testimone: “Brueckner mi disse di averla rapita”