Coronavirus, test sierologici Bergamo: 57% di positivi

Test sierologici per il Coronavirus realizzati dall’Ats di Bergamo: il 57% di positivi tra i cittadini, il dato scende al 30% tra i sanitari.

Un dato che è parziale ma che è sicuramente indicativo della diffusione del Coronavirus in alcune zone d’Italia. Secondo i risultati dei test sierologici diffusi dall’Ats di Bergamo, il 57% dei cittadini avrebbero contratto il virus. Si tratta, come detto, di un dato parziale: dal 23 aprile al 3 giugno sono state sottoposte ai test sierologici 20.369 persone. Di queste, 9.965 sono cittadini comuni, a cui si aggiungono 10.404 sanitari.

Bergamo, il dato incredibile dei test sierologici per il Coronavirus

La percentuale di positività del 57%, secondo quanto si è appreso, riguarda i cittadini sottoposti a test sierologici. Tra il personale sanitario la percentuale scende al 30%, ma comunque resta molto elevata. Nei giorni scorsi, era emerso il caso San Giovanni Bianco, comune di meno di 5mila abitanti della Val Brembana, dove il 37% della popolazione ha avuto il Coronavirus. Come noto, la provincia di Bergamo è la terza provincia per numero di contagi, alle spalle di Milano e Brescia.

Anche oggi, dopo il drastico calo di ieri con appena sette contagi, in città e in provincia il contagio è tornato a salire. Stando alle cifre diffuse oggi, ci sono 51 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, per un totale di positivi accertati a Bergamo e provincia di 13.609 positivi. Un dato elevato, ma che a guardare i numeri che provengono dai test sierologici delle ultime settimane, potrebbe essere anche molto più alto.

