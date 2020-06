La presunta morte di Maddie McCann e la pista del serial killer: “Altri tre omicidi, Christian Brueckner non ha ucciso solo lei”.

Christian Brueckner, il sospettato nel caso della scomparsa di Madeleine McCann, che sta scontando una pena detentiva di sette anni in una prigione tedesca per lo stupro di una donna americana in Portogallo due anni prima della scomparsa della piccola, sarebbe coinvolto in altri tre omicidi. Questa la pista che sta emergendo in queste ultime ore. L’uomo ha trascorso 12 anni vivendo in Algarve ed è noto per aver frequentato la zona di Praia da Luz tra il 1995 e il 2007. Oggi 43enne, Brueckner aveva 30 anni al momento della scomparsa di Maddie McCann, il 3 maggio 2007.

La pista del serial killer: “Christian Brueckner non ha ucciso solo Maddie McCann”

Secondo quanto riporta The Sun, l’uomo è stato anche collegato dalla polizia alla scomparsa di un bambino di sei anni in Portogallo nel 1996 e di una bambina di cinque anni in Germania nel 2015. Le autorità belghe lo hanno anche collegato all’assassinio della sedicenne Carola Titze, scomparsa mentre era in vacanza a De Haan nel 1996. Infine, c’è una terribile testimonianza di Lenta Johlitz, una giovane donna che ha lavorato in un bar gestito dall’uomo accusato della morte di Maddie McCann.

La giovane racconta che il suo ex titolare, nel 2014, andò letteralmente fuori di testa e sostenne: “Puoi far scomparire rapidamente un corpo. I maiali mangiano anche carne umana”. Quindi aggiunse che “adesso la bambina è morta ed è una buona cosa”. L’uomo è attualmente ammissibile alla libertà vigilata per aver scontato i due terzi della sua pena per reati di droga, ma secondo gli esperti legali tedeschi difficilmente uscirà dal carcere visti i reati dei quali è accusato”.

