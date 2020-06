Laura Cardarelli, 30 anni, morta in un incidente sulla Strada Dogana

Morta in un incidente sulla Strada Dogana la trentenne Laura Cardarelli di Montalto di Castro: i particolari del tragico frontale.

Un gravissimo incidente mortale è avvenuto oggi intorno al chilometro otto della Strada Dogana, dove c’è stato un frontale tra un’utilitaria e un autoarticolato. L’auto – dopo l’impatto – si sarebbe capovolta su se stessa più volte. La dinamica di quanto accaduto è sconcertante e davanti agli occhi dei soccorritori si è presentato uno scenario angosciante. Purtroppo per la giovane donna all’interno dell’abitacolo, Laura Cardarelli, non c’è stato nulla da fare.

La tragica morte di Laura Cardarelli

La vittima è una ragazza di 30 anni, residente a Montalto di Castro, e a quanto pare si stava dirigendo verso casa. L’uomo alla guida dell’altro veicolo coinvolto nell’impatto, un camion, è stato estratto dalle lamiere del suo abitacolo ancora cosciente. Sul posto, c’erano uomini e mezzi dei vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare a lungo dopo essere intervenuti con 7 unità di personale, un mezzo pesante e un fuoristrada. I pompieri hanno provveduto a liberare dagli abitacoli in cui erano rimasti incastrati le uniche due persone coinvolte nell’incidente.

Per Laura Cardarelli, però, non c’era più nulla da fare, mentre l’autista del camion è stato affidato alle cure degli uomini e mezzi del Suem 118. Per il recupero dei rottami è stato necessario l’ausilio di un autogru. Questa ha permesso di liberare la strada. Sul posto anche i militari dell’Arma dei Carabinieri. Oltre alla vittima e all’uomo alla guida del camion non ci sarebbero altre persone coinvolte nel sinistro.